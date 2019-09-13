В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.

Тульское интернет-издание Myslo.ru сообщило о том, что микроавтобус "с самым известным водителем города" Владимиром Синяковым был обстрелян неизвестными из пневматического оружия. Повреждены лобовое стекло и задняя фара. Во время инцидента никто не пострадал.

Синяков известен горожанам своим веселым нравом. Во время рейса он постоянно шутит, поет песни, читает стихи и веселит пассажиров. О водителе не раз писали СМИ, а Первый канал снял о нем телесюжет.

"Мы проводим проверку по факту заявления о повреждении стеклянных частей микроавтобуса, выясняем все обстоятельства произошедшего", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Собеседник пояснил, что заявление было подано спустя несколько дней после того, как водитель заметил повреждения автобуса. Свидетелей того, как эти повреждения появились, нет.