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РИА Новости

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

15:50 13.09.2019 (обновлено: 16:41 13.09.2019)
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© REUTERS / David W CernyПамятник маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
Памятник маршалу Коневу в Праге
ПРАГА, 13 сен — РИА Новости. Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
Накануне члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов решили перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей и провести конкурс на создание нового монумента героям — освободителям города.
В ответ на это Мединский напомнил, что чешскую столицу освободили уже после падения Берлина, при этом погибли около 12 тысяч советских солдат; он также отметил, что памятник Коневу установили благодарные жители. Главу района Ондржея Коларжа, который настаивал на переносе монумента, министр назвал "гауляйтером местного масштаба" (нем. Gauleiter — высшая партийная должность в фашистской Германии).
В чешском МИД эти слова сочли оскорбительными. Там напомнили, что Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Москвой и Прагой предполагает взаимное уважение и равноправие, а вопрос о памятнике назвали внутренним делом республики.
Памятник маршалу Коневу в Праге
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Владимир МединскийМИД ЧехииЧехияРоссияВ мире
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ИРИван Русский
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Нам - урок на будущее. Лучше бы солдат берегли, а освобождали бы по-американски: артиллерия и авиация...
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GPGiacomo Pirandello
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