Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

ПРАГА, 13 сен — РИА Новости. Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Накануне члены районного совета Прага-6 после длительных дебатов решили перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей и провести конкурс на создание нового монумента героям — освободителям города.

В ответ на это Мединский напомнил, что чешскую столицу освободили уже после падения Берлина, при этом погибли около 12 тысяч советских солдат; он также отметил, что памятник Коневу установили благодарные жители. Главу района Ондржея Коларжа, который настаивал на переносе монумента, министр назвал "гауляйтером местного масштаба" (нем. Gauleiter — высшая партийная должность в фашистской Германии).