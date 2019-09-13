Журналисты Союзного государства посетят Ростовскую область

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Укрепление культурных связей между активной и талантливой молодёжью России и Белоруссии станет темой пресс-тура журналистов двух стран, который пройдет 23-27 сентября в Ростовской области.

Поездка представителей СМИ, организованная Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", пройдёт в дни проведения в Ростове-на-Дону фестиваля "Молодёжь – за Союзное государство".

Участники тура также посетят основные достопримечательности Ростовской земли, познакомятся с её историей, традициями казачества, обсудят потенциал интеграционного сотрудничества.

В программе пресс-тура – встречи с государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В год 20-летия Договора о создании Союзного государства будут обсуждаться вопросы сотрудничества российских регионов, в частности, Ростовской области с Республикой Беларусь.

В Донском государственном техническом университете участники поездки познакомятся с популярными среди белорусской молодёжи образовательными программами, обсудят вопросы сотрудничества в научной сфере с ректором вуза Бессарионом Месхи. Традиционной для пресс-туров Постоянного Комитета Союзного государства станет встреча с белорусским землячеством области.

С молодыми активистами области журналисты встретятся на родине великого русского писателя Антона Чехова – в Таганроге. В Азове они познакомятся с богатейшим историко-археологическим и палеонтологическим заповедником и крепостью, а в Новочеркасске и станице Старочеркасской – с казачьими историей и традициями.