Журналисты Союзного государства посетят Ростовскую область

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Укрепление культурных связей между активной и талантливой молодёжью России и Белоруссии станет темой пресс-тура журналистов двух стран, который пройдет 23-27 сентября в Ростовской области.
Поездка представителей СМИ, организованная Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", пройдёт в дни проведения в Ростове-на-Дону фестиваля "Молодёжь – за Союзное государство".
Участники тура также посетят основные достопримечательности Ростовской земли, познакомятся с её историей, традициями казачества, обсудят потенциал интеграционного сотрудничества.
В программе пресс-тура – встречи с государственным секретарём Союзного государства Григорием Рапотой и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В год 20-летия Договора о создании Союзного государства будут обсуждаться вопросы сотрудничества российских регионов, в частности, Ростовской области с Республикой Беларусь.
В Донском государственном техническом университете участники поездки познакомятся с популярными среди белорусской молодёжи образовательными программами, обсудят вопросы сотрудничества в научной сфере с ректором вуза Бессарионом Месхи. Традиционной для пресс-туров Постоянного Комитета Союзного государства станет встреча с белорусским землячеством области.
С молодыми активистами области журналисты встретятся на родине великого русского писателя Антона Чехова – в Таганроге. В Азове они познакомятся с богатейшим историко-археологическим и палеонтологическим заповедником и крепостью, а в Новочеркасске и станице Старочеркасской – с казачьими историей и традициями.
В 2019 году фестиваль "Молодёжь – за Союзное государство" посвящен празднованию 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Впервые он был проведен в 2006 году по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. С 2007 года мероприятие ежегодно проходит в Ростовской области.