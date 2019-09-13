СБУ разоблачила рейдеров, переоформивших 200 участков в Киевской области

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов в Киевской области, которые перерегистрировали более 200 земельных участков без согласия владельцев, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области", - сообщила пресс-служба.

По данным следствия, организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривское" на территории Васильковского района Киевской области, но действия по регистрации осуществляли по разным адресам в Киеве. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью.

"Установлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что захват имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы.