Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T15:47Z
https://ria.ru/20190913/1558667288.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:5:1037:588_1036x0_80_0_0_48478b532fdfce15825c3b32d8d25c2c.jpg
РИА Новости

СБУ разоблачила рейдеров, переоформивших 200 участков в Киевской области

15:47 13.09.2019
243
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов в Киевской области, которые перерегистрировали более 200 земельных участков без согласия владельцев, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала рейдерские сделки группы государственных регистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области", - сообщила пресс-служба.
По данным следствия, организаторы создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривское" на территории Васильковского района Киевской области, но действия по регистрации осуществляли по разным адресам в Киеве. Организаторы и непосредственные исполнители сделки, в частности, без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью.
"Установлено, что злоумышленники активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов", - сообщили в пресс-службе, отметив, что захват имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу участников организованной группы.
Сотрудник Службы безопасности Украины
Вчера, 14:08РИА Новости
Численность сотрудников СБУ сократят
В пресс-службе добавили, что фигурантов подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, предусмотренных статьями "служебный подлог" и "злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
220000
Обсудить 0
Служба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Выступление Джонсона прервали требованием возобновить работу парламента
Певец Филипп Киркоров
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
Президент Украины Владимир Зеленский
Константинов назвал "политическим романтизмом" идеи Зеленского вернуть Крым
Лента
новостей
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин рассказал, что всегда интересовался русской культурой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей
Памятник маршалу Коневу в Праге
Дипмиссия в Праге отвергла претензии МИД Чехии по поводу памятника Коневу
Журналисты перед началом пресс-конференции
Журналисты Союзного государства посетят Ростовскую область
Машина скорой помощи в Грузии
В Грузии убили гражданина России
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива
Города мира. Таллин
Посольство в Эстонии не получило данные об осужденном за шпионаж россиянине
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приговор Януковичу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния