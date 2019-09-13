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РИА Новости

Молдавским чиновникам разрешили ездить в Приднестровье без уведомления

15:46 13.09.2019
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© Sputnik / Miroslav RotariЗаместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
Заместитель премьер-министра Молдавии Василий Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Василий Шова на заседании правительства в пятницу сообщил, что молдавские должностные лица смогут с 16 сентября осуществлять частные поездки в Приднестровье без письменного уведомления.
Премьер Молдавии Майя Санду в июле обратилась к участникам формата "5+2" с просьбой помочь устранить ограничения, которые связаны с доступом молдавских чиновников на территорию Приднестровья.
"В рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию была достигнута договоренность, что с 16 сентября отменяются письменные уведомления для должностных лиц, которые раньше требовались для посещения населенных пунктов Приднестровья и проезда через этот регион. Пока для частных поездок и для транзита", - сообщил Шова.
Вице-премьер выразил надежду, что новый механизм будет функциональным и сторонам не придется вводить дополнительные меры. Он выразил благодарность коллегам из Приднестровья и международным партнерам, которые способствовали тому, чтобы эта договоренность была достигнута.
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Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Василий ШоваРумынияМолдавияВ мире
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