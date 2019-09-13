Молдавским чиновникам разрешили ездить в Приднестровье без уведомления

КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Василий Шова на заседании правительства в пятницу сообщил, что молдавские должностные лица смогут с 16 сентября осуществлять частные поездки в Приднестровье без письменного уведомления.

Премьер Молдавии Майя Санду в июле обратилась к участникам формата "5+2" с просьбой помочь устранить ограничения, которые связаны с доступом молдавских чиновников на территорию Приднестровья.

"В рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию была достигнута договоренность, что с 16 сентября отменяются письменные уведомления для должностных лиц, которые раньше требовались для посещения населенных пунктов Приднестровья и проезда через этот регион. Пока для частных поездок и для транзита", - сообщил Шова.

Вице-премьер выразил надежду, что новый механизм будет функциональным и сторонам не придется вводить дополнительные меры. Он выразил благодарность коллегам из Приднестровья и международным партнерам, которые способствовали тому, чтобы эта договоренность была достигнута.