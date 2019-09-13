Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей. — Прим. ред.) основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", — сказала собеседница агентства.
Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.
Этот же суд рассматривает иск предпринимателя, делавшего ремонт в доме певца в Одинцовском районе, который требует компенсировать более 7,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента о взыскании с Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов.
Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле была отозвана его лицензия. Сейчас ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами. Ожидается, что выплаты будут проходить еще несколько лет.
7 августа, 11:08РИА НовостиКремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова