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РИА Новости

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

15:46 13.09.2019 (обновлено: 17:35 13.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей. — Прим. ред.) основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", — сказала собеседница агентства.
Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.
Этот же суд рассматривает иск предпринимателя, делавшего ремонт в доме певца в Одинцовском районе, который требует компенсировать более 7,5 миллиона рублей.
Певец Филипп Киркоров
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Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента о взыскании с Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов.
Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле была отозвана его лицензия. Сейчас ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами. Ожидается, что выплаты будут проходить еще несколько лет.
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Филипп КиркоровЛатвияПроисшествия
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