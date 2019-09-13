Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей. — Прим. ред.) основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" Управления делами президента о взыскании с Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов.

Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле была отозвана его лицензия. Сейчас ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами. Ожидается, что выплаты будут проходить еще несколько лет.