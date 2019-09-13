В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото

Разрушения в одном из домов в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Ополченец погиб в результате обстрела украинскими силовиками села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР.

По данным ведомства, украинские силовики в 10.45 (совпадает с мск) обстреляли Коминтерново из противотанковых гранатометов.

"С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.