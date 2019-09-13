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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

15:40 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов в Донбассе
Разрушения в одном из домов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушения в одном из домов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Ополченец погиб в результате обстрела украинскими силовиками села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в пятницу журналистам в Народной милиции ДНР.
По данным ведомства, украинские силовики в 10.45 (совпадает с мск) обстреляли Коминтерново из противотанковых гранатометов.
"С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики", - сказал представитель Народной милиции.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Массированный артиллерийский обстрел в Донбассе со стороны украинских силовиков
Вчера, 14:46РИА Новости
В ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб ополченец
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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