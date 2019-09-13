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РИА Новости

Новые поколения готовы менять мир, считает Греф

15:37 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Политическую повестку дня нужно превращать в технологическую ради новых поколений, которые стали экономически активными и готовы творить и менять мир, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме.
"Мне кажется, что произошла гигантская трансформация мира и страны в целом, на которую мы все должны отреагировать, и государство должно отреагировать. Новые поколения, которые повзрослели и вошли в активную фазу, в том числе в своей экономической активности, поколения Y и Z - нужно признать, что они другие, они выросли в эпоху интернета и они хотят быстрого признания", - сказал глава крупнейшего российского банка.
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Поколением Y называют рожденных после 1981 года, эти люди совершеннолетие встретили в новом тысячелетии (отсюда и другое название - миллениалы) и стали первым поколением, глубоко вовлеченным в цифровые технологии. В отличие от них представители поколения Z эпоху до распространения интернета уже не застали и, образно выражаясь, "родились со смартфоном в руках". К этому поколению в среднем относят родившихся начиная с 1995 года.
По словам Грефа, эти новые поколения привыкли быстро реагировать, быстро получать оценки и признания. Однако не всегда признание в интернете и признание в реальной жизни совпадают, указал он. "Нужно прилагать значительно больше усилий, чтобы получить положительное подкрепление в реальной жизни", - отметил банкир.
Помимо этого, представителям новых поколений тяжело продвигаться по классической карьерной лестнице, поскольку люди, которым сейчас 40-50 лет, заняли рабочие ниши и там задержались, считает Греф.
"Они хотят творить, они хотят менять мир, и такая активность должна где-то получать выход, и они не видят этого выхода в реальной жизни. Единственное, что их объединяет, - это новые технологии, интернет, социальные сети и так далее... И государство должно этим заниматься, поэтому выход таков - нужно политическую повестку дня превращать в технологическую, другого выхода не существует", - резюмировал Греф.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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