Новые поколения готовы менять мир, считает Греф

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Политическую повестку дня нужно превращать в технологическую ради новых поколений, которые стали экономически активными и готовы творить и менять мир, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мне кажется, что произошла гигантская трансформация мира и страны в целом, на которую мы все должны отреагировать, и государство должно отреагировать. Новые поколения, которые повзрослели и вошли в активную фазу, в том числе в своей экономической активности, поколения Y и Z - нужно признать, что они другие, они выросли в эпоху интернета и они хотят быстрого признания", - сказал глава крупнейшего российского банка.

Поколением Y называют рожденных после 1981 года, эти люди совершеннолетие встретили в новом тысячелетии (отсюда и другое название - миллениалы) и стали первым поколением, глубоко вовлеченным в цифровые технологии. В отличие от них представители поколения Z эпоху до распространения интернета уже не застали и, образно выражаясь, "родились со смартфоном в руках". К этому поколению в среднем относят родившихся начиная с 1995 года.

По словам Грефа, эти новые поколения привыкли быстро реагировать, быстро получать оценки и признания. Однако не всегда признание в интернете и признание в реальной жизни совпадают, указал он. "Нужно прилагать значительно больше усилий, чтобы получить положительное подкрепление в реальной жизни", - отметил банкир.

Помимо этого, представителям новых поколений тяжело продвигаться по классической карьерной лестнице, поскольку люди, которым сейчас 40-50 лет, заняли рабочие ниши и там задержались, считает Греф.

"Они хотят творить, они хотят менять мир, и такая активность должна где-то получать выход, и они не видят этого выхода в реальной жизни. Единственное, что их объединяет, - это новые технологии, интернет, социальные сети и так далее... И государство должно этим заниматься, поэтому выход таков - нужно политическую повестку дня превращать в технологическую, другого выхода не существует", - резюмировал Греф.