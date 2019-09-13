Посольство в Эстонии не получило данные об осужденном за шпионаж россиянине

ТАЛЛИН, 13 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Таллине пока не получило от МИД Эстонии ответ на запрос об обвинениях, которые были предъявлены россиянину, осужденному по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

Запрос был сделан после того, как в эстонской газете Postimees в среду появилась информация, что в мае этого года полиция безопасности (КАПО) задержала гражданина Российской Федерации (инициалы А.А.), которому предъявили обвинения в шпионаже против Эстонии. Обвиняемый пошел на сделку со следствием, 29 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Посольство РФ в тот же день направило в эстонский МИД запрос о получении дополнительных сведений по существу предъявленных россиянину обвинений.

"Мы пока не получили ответ от МИД ", - сообщили в пресс-службе посольства.