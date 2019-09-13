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РИА Новости

Посольство в Эстонии не получило данные об осужденном за шпионаж россиянине

15:36 13.09.2019 (обновлено: 19:06 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГорода мира. Таллин
Города мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Города мира. Таллин. Архивное фото
ТАЛЛИН, 13 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Таллине пока не получило от МИД Эстонии ответ на запрос об обвинениях, которые были предъявлены россиянину, осужденному по делу о шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Запрос был сделан после того, как в эстонской газете Postimees в среду появилась информация, что в мае этого года полиция безопасности (КАПО) задержала гражданина Российской Федерации (инициалы А.А.), которому предъявили обвинения в шпионаже против Эстонии. Обвиняемый пошел на сделку со следствием, 29 августа суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Посольство РФ в тот же день направило в эстонский МИД запрос о получении дополнительных сведений по существу предъявленных россиянину обвинений.
"Мы пока не получили ответ от МИД ", - сообщили в пресс-службе посольства.
Ранее пресс-секретарь КАПО Харрис Пуусепп сообщил, что детали конкретного обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку КАПО еще не завершила расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом.
Таллин. Архивное фото
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