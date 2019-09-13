Бунимович покинет пост детского омбудсмена Москвы после избрания в МГД

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Евгений Бунимович покинет пост уполномоченного по правам ребенка в Москве из-за невозможности совмещать его с должностью депутата Мосгордумы.

"Я по закону не имею права совмещать две эти должности: уполномоченного по правам ребенка и депутата Московской городской думы, поэтому я пишу заявление об освобождении меня от этой должности в связи с законодательством", - сказал Бунимович РИА Новости.

Говоря о том, кто займет место детского омбудсмена в Москве, Бунимович отметил, что сейчас идут активные обсуждения этого вопроса.

"Идут обсуждения, и мне это важно, для меня никогда это не было просто работой, я там практически 10 лет был, это всегда было для меня серьезной миссией, и для меня важно, чтобы это было продолжено и развито. Обсуждают все: и исполнительные власти, и законодательные власти, и уполномоченный по правам человека, и федеральный уполномоченный по правам ребенка", - сказал Бунимович.

Он также подчеркнул, что для него важно, чтобы этот пост занял компетентный и независимый человек.