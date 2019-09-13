Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. ГИБДД изучает видеозапись со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Как рассказали в Госинспекции, свадебный автомобиль-катафалк нарушил правила дорожного движения: машина ехала с открытыми багажником, а молодожены не были пристегнуты.
"Мы пока смотрим и пытаемся понять, подпадает ли этот случай под нарушение ПДД. Ситуации бывают разные, если багажник просто открылся и закрылся, то в этом нарушения нет", — рассказали в управлении.
Собчак и Богомолов поженились в Москве. Церемония бракосочетания состоялось в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
По данным СМИ, молодожены потратили на мероприятие около 16 миллионов рублей. Среди гостей свадьбы певица Земфира, Федор Бондарчук и Константин Эрнст.
Вчера, 15:25РИА НовостиСобчак и Богомолов обвенчались