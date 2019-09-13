Останки пропавшего 22 года назад американца нашли благодаря Google-картам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тело пропавшего без вести американца Уильяма Молдта смогли найти с помощью онлайн-карт. Об этом Тело пропавшего без вести американца Уильяма Молдта смогли найти с помощью онлайн-карт. Об этом сообщает газета The Sun-Sentinel.

Мужчина перестал выходить на связь после похода в клуб в 1997 году. Поиски полиции не увенчались успехом, и его считали без вести пропавшим.

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Однако в конце августа 2019 года наблюдательный житель города Лейк-Уорт заметил на Google-картах затонувший в пруду автомобиль рядом со своим домом. Правоохранители достали машину из водоема и обнаружили в нем останки Молдта.

Пока остается неизвестным, как он оказался в водоеме. По словам знакомых, у него не было проблем с алкоголем.