В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали девять человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали после того, как в полицейское отделение в городе Бураю (Burayu) в эфиопском регионе Оромия была брошена граната, передает местный телеканал Девять человек пострадали после того, как в полицейское отделение в городе Бураю (Burayu) в эфиопском регионе Оромия была брошена граната, передает местный телеканал Fana

Местные власти заявили, что гранату бросили в четверг вечером, в результате чего девять человек получили легкие ранения.

Среди пострадавших – сотрудник полиции, которому медики оказали помощь в отделении, после чего он был выписан. При этом остальные восемь человек, в том числе женщина-повар полицейского участка, вернулись домой, получив помощь в полицейском госпитале в эфиопской столице Аддис-Абебе.

В свою очередь, правоохранители арестовали лиц, подозреваемых в броске ручной гранаты. Они находятся под следствием.

Кроме того, как пишет агентство Франс Пресс , в заявлении говорится о том, что полиция задержала 22 человека. Они являются либо членами, либо же сторонниками "Фронта освобождения Оромо".