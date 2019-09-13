В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали девять человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали после того, как в полицейское отделение в городе Бураю (Burayu) в эфиопском регионе Оромия была брошена граната, передает местный телеканал Fana.
Местные власти заявили, что гранату бросили в четверг вечером, в результате чего девять человек получили легкие ранения.
26 августа, 11:57РИА НовостиВ Находке два человека погибли при взрыве гранаты
Среди пострадавших – сотрудник полиции, которому медики оказали помощь в отделении, после чего он был выписан. При этом остальные восемь человек, в том числе женщина-повар полицейского участка, вернулись домой, получив помощь в полицейском госпитале в эфиопской столице Аддис-Абебе.
В свою очередь, правоохранители арестовали лиц, подозреваемых в броске ручной гранаты. Они находятся под следствием.
Кроме того, как пишет агентство Франс Пресс, в заявлении говорится о том, что полиция задержала 22 человека. Они являются либо членами, либо же сторонниками "Фронта освобождения Оромо".
"Фронт освобождения Оромо" (OLF) до июля 2018 года входил в число политических организаций из террористического списка Эфиопии. Власти страны приняли решение о его исключении из списка, так как организация заявила о готовности участвовать в политической жизни страны, прибегая исключительно к мирным средствам.