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РИА Новости

В Эфиопии при взрыве гранаты пострадали девять человек

15:28 13.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали после того, как в полицейское отделение в городе Бураю (Burayu) в эфиопском регионе Оромия была брошена граната, передает местный телеканал Fana.
Местные власти заявили, что гранату бросили в четверг вечером, в результате чего девять человек получили легкие ранения.
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Среди пострадавших – сотрудник полиции, которому медики оказали помощь в отделении, после чего он был выписан. При этом остальные восемь человек, в том числе женщина-повар полицейского участка, вернулись домой, получив помощь в полицейском госпитале в эфиопской столице Аддис-Абебе.
В свою очередь, правоохранители арестовали лиц, подозреваемых в броске ручной гранаты. Они находятся под следствием.
Кроме того, как пишет агентство Франс Пресс, в заявлении говорится о том, что полиция задержала 22 человека. Они являются либо членами, либо же сторонниками "Фронта освобождения Оромо".
"Фронт освобождения Оромо" (OLF) до июля 2018 года входил в число политических организаций из террористического списка Эфиопии. Власти страны приняли решение о его исключении из списка, так как организация заявила о готовности участвовать в политической жизни страны, прибегая исключительно к мирным средствам.
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