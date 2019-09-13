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РИА Новости
Культура

Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк

15:27 13.09.2019 (обновлено: 17:16 13.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист и телеведущий Дмитрий Дибров заявил РИА Новости, что не слышал о предполагаемой госпитализации актрисы и не знает о ее физическом состоянии сейчас.
"А что с Настюшей? Я же ничего не знаю. Я сейчас жене это сказал. Ничего себе", — заявил Дибров.
Также телеведущий добавил: "Она действительно любимая подруга нашей семьи. И Петя, и Настя. Вот это новость!"
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже представитель актрисы Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.

"Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации), которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань", — сказал Христов.

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КультураДмитрий ДибровАнастасия ЗаворотнюкМосква
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