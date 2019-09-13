Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист и телеведущий Дмитрий Дибров заявил РИА Новости, что не слышал о предполагаемой госпитализации актрисы и не знает о ее физическом состоянии сейчас.

"А что с Настюшей? Я же ничего не знаю. Я сейчас жене это сказал. Ничего себе", — заявил Дибров.

Также телеведущий добавил: "Она действительно любимая подруга нашей семьи. И Петя, и Настя. Вот это новость!"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже представитель актрисы Стас Христов в беседе с РИА Новости рассказал, что получил от артистки сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации бредом.