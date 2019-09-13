В Грузии убили гражданина России

"Мужчину в возрасте 65 лет застрелили из огнестрельного оружия. По предварительной информации, он является гражданином России", — говорится в сообщении.

МВД Грузии подтвердило РИА Новости факт убийства, однако в ведомстве не уточнили, гражданином какой страны был мужчина. По данным министерства, убийство произошло в четверг. В ведомстве также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.