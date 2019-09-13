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РИА Новости

В Грузии убили гражданина России

15:27 13.09.2019 (обновлено: 20:35 13.09.2019)
30600
© Sputnik / StringerМашина скорой помощи в Грузии
Машина скорой помощи в Грузии
© Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 13 сен — РИА Новости. Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
"Мужчину в возрасте 65 лет застрелили из огнестрельного оружия. По предварительной информации, он является гражданином России", — говорится в сообщении.
МВД Грузии подтвердило РИА Новости факт убийства, однако в ведомстве не уточнили, гражданином какой страны был мужчина. По данным министерства, убийство произошло в четверг. В ведомстве также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
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Популярные комментарии
Ну надо же застрелили, а до этого камнями забивали. Прогресс.
13 сентября, 16:30
ВШВасилий Штоков
6205216
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