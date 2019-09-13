СК проверит инцидент в суде под Тулой, откуда принудительно вывели адвоката

В четверг в социальных сетях было опубликовано видео, снятое представителем фонда "В защиту прав заключенных" Олегом Дубровкиным в Новомосковском городском суде. На видео адвокат лежит на полу лицом вниз, его руки скованы за спиной наручниками. Судебные приставы поднимают его и пытаются тащить, поскольку самостоятельно адвокат идти отказывается, но вскоре снова кладут на пол и заявляют, что ждут полицию. В описании к видео сказано, что Сотников прибыл в суд Тульской области, чтобы представлять интересы обвиняемого в распространении наркотиков Эдуарда Долгинцева как защитник по соглашению. Несмотря на представленный адвокатский ордер, судья не допустила Сотникова на заседание в качестве адвоката, на его возражения позвала приставов и приказала выставить Сотникова за дверь, утверждают правозащитники. На своей странице в Facebook Сотников опубликовал "справку по факту побоев в Новомосковском СК". В справке указано, в частности, что у мужчины ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы.