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РИА Новости

СК проверит инцидент в суде под Тулой, откуда принудительно вывели адвоката

15:28 13.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку в связи с инцидентом в Новомосковском городском суде Тульской области, откуда приставы принудительно вывели адвоката, сообщил РИА Новости в пятницу представитель СУ СКР по региону.
В четверг в социальных сетях было опубликовано видео, снятое представителем фонда "В защиту прав заключенных" Олегом Дубровкиным в Новомосковском городском суде. На видео адвокат лежит на полу лицом вниз, его руки скованы за спиной наручниками. Судебные приставы поднимают его и пытаются тащить, поскольку самостоятельно адвокат идти отказывается, но вскоре снова кладут на пол и заявляют, что ждут полицию. В описании к видео сказано, что Сотников прибыл в суд Тульской области, чтобы представлять интересы обвиняемого в распространении наркотиков Эдуарда Долгинцева как защитник по соглашению. Несмотря на представленный адвокатский ордер, судья не допустила Сотникова на заседание в качестве адвоката, на его возражения позвала приставов и приказала выставить Сотникова за дверь, утверждают правозащитники. На своей странице в Facebook Сотников опубликовал "справку по факту побоев в Новомосковском СК". В справке указано, в частности, что у мужчины ушибы мягких тканей лица и волосистой части головы.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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"По факту произошедших событий проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка всех лиц", - заявил РИА Новости представитель СУ СКР по региону.
В пресс-службе Новомосковского суда отказались рассказать РИА Новости о причине, по которой судья отказала Сотникову в присутствии на заседании в качестве адвоката. В УМВД по региону также сообщили, что не комментируют инцидент.
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