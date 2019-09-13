Песков: фотоконкурс РГО помогает привлечь больше внимания к природе России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Работы, представленные на фотоконкурсе "Самая красивая страна", помогают популяризировать внутренний туризм и природу России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лишний раз кто-то задумается, где сделаны эти фотографии, и поймет, что у нас настолько разнообразная страна: разнообразная природа, климат, абсолютно несопоставимые флора и фауна. И здорово, что такие фотографии популяризируют нашу страну и географию", – сказал он журналистам во время посещения выставки победителей и участников конкурса на фестивале Русского географического общества в московском парке "Зарядье".
Песков также отметил, что с каждым годом работы становятся все лучше и интереснее, кроме того, увеличивается количество желающих принять участие в конкурсе.
"Отрадно, что все больше и больше людей участвует, и они вкладывают всю свою любовь к стране, весь свой талант. Мы видим, что это воплощается в шедевры", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента, добавив, что конкурс "Самая красивая страна" будет и дальше активно поддерживаться и совершенствоваться.
Он также положительно отреагировал на предложение журналистов разместить работы лауреатов в госучреждениях страны.
"Хорошая идея! У нас в Кремле висят разные картины в коридорах, а коридоры там длинные. Пожалуй, предложу руководству использовать шедевры, которые представлены здесь", – сказал Песков.
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Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир людей": Глеб Петухов, "Которекет"
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Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир птиц": Никита Пьянков, "Перекус"
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18 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Пейзаж": Дарья Румянцева, "Русское поле"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
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Победитель в номинации "Архитектура": Игорь Горшков, "Новолуние среди небоскребов"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
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© Фото предоставлено Русским географическим обществом
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Победитель в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото) ": Виталий Берков, "Веяния Рериха"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
4 из 18
Победитель в номинации "Макромир": Андрей Кузнецов, "В тумане"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
5 из 18
Победитель в номинации "Многоликая Россия": Павел Смертин, "Радость"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
6 из 18
Победитель в номинации "От заката до рассвета": Александр Трашин, "Пик Космос"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
7 из 18
Победитель в номинации "Пейзаж": Елена Пахалюк, "Встреча осени и зимы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
8 из 18
Победитель в номинации "Подводный мир": Михаил Коростелев, "Нерест"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
9 из 18
Победитель в номинации "Птицы": Юрий Сорокин, "В сумерках"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
10 из 18
Победитель в номинации "Россия с высоты птичьего полета": Андрей Максимов, "На границе двух сред обитания"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
11 из 18
Победитель в номинации "Снято на смартфон": Сергей Зеленин, "Весна"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
12 из 18
Победитель в номинации "Эти забавные животные": Павел Ванифатов, "Когда в наушниках любимый трек"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
13 из 18
Специальный приз от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Россия в лицах старшего поколения" в номинации "Многоликая Россия": Владимир Зайцев, "Жизнь прожить"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
14 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Макромир": Елизавета Шилимова, "Танцы на воде"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
15 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир зверей": Антон Тананыкин, "Динозавры – живы"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
16 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир людей": Глеб Петухов, "Которекет"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
17 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Мир птиц": Никита Пьянков, "Перекус"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом
18 из 18
Победитель конкурса "Самая красивая страна глазами детей" в номинации "Пейзаж": Дарья Румянцева, "Русское поле"
© Фото предоставлено Русским географическим обществом