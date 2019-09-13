Песков: фотоконкурс РГО помогает привлечь больше внимания к природе России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Работы, представленные на фотоконкурсе "Самая красивая страна", помогают популяризировать внутренний туризм и природу России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Лишний раз кто-то задумается, где сделаны эти фотографии, и поймет, что у нас настолько разнообразная страна: разнообразная природа, климат, абсолютно несопоставимые флора и фауна. И здорово, что такие фотографии популяризируют нашу страну и географию", – сказал он журналистам во время посещения выставки победителей и участников конкурса на фестивале Русского географического общества в московском парке "Зарядье".

Песков также отметил, что с каждым годом работы становятся все лучше и интереснее, кроме того, увеличивается количество желающих принять участие в конкурсе.

"Отрадно, что все больше и больше людей участвует, и они вкладывают всю свою любовь к стране, весь свой талант. Мы видим, что это воплощается в шедевры", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента, добавив, что конкурс "Самая красивая страна" будет и дальше активно поддерживаться и совершенствоваться.

Он также положительно отреагировал на предложение журналистов разместить работы лауреатов в госучреждениях страны.

"Хорошая идея! У нас в Кремле висят разные картины в коридорах, а коридоры там длинные. Пожалуй, предложу руководству использовать шедевры, которые представлены здесь", – сказал Песков.