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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В кабмине Японии прокомментировали предстоящий визит в страну папы Римского

15:24 13.09.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Предстоящий официальный визит Папы Римского Франциска в Японию с 23 по 26 ноября, который станет первой с 1981 года поездкой понтифика в страну, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя государствами, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Ранее в пятницу Ватикан распространил заявление о том, что папа Римский Франциск совершит официальный апостольский визит в Таиланд и Японию в качестве главы государства Ватикан и главы католической церкви с 19 по 26 ноября.
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Согласно информации МИД, визит в Японию состоится с 23 по 26 ноября. Как ожидается, понтифик посетит Токио, где проведет встречи с императором Японии Нарухито и с премьер-министром Синдзо Абэ, а также совершит визит в города Хиросима и Нагасаки, пострадавшие в результате атомной бомбардировки в 1945 году.
"Мы надеемся, что этот визит папы (Римского – ред.) в Японию позволит еще больше укрепить двусторонние отношения между Японией и Ватиканом", - подчеркнул Суга.
Первым папой Римским, посетившим Японию, был Иоанн Павел II в 1981 году. Нынешнего понтифика в страну неоднократно приглашал премьер Синдзо Абэ, в том числе в ходе своего визита в Ватикан в 2014 году.
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