В кабмине Японии прокомментировали предстоящий визит в страну папы Римского

ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Предстоящий официальный визит Папы Римского Франциска в Японию с 23 по 26 ноября, который станет первой с 1981 года поездкой понтифика в страну, будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между двумя государствами, сказал в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Ранее в пятницу Ватикан распространил заявление о том, что папа Римский Франциск совершит официальный апостольский визит в Таиланд и Японию в качестве главы государства Ватикан и главы католической церкви с 19 по 26 ноября.

Согласно информации МИД, визит в Японию состоится с 23 по 26 ноября. Как ожидается, понтифик посетит Токио, где проведет встречи с императором Японии Нарухито и с премьер-министром Синдзо Абэ, а также совершит визит в города Хиросима и Нагасаки, пострадавшие в результате атомной бомбардировки в 1945 году.

"Мы надеемся, что этот визит папы (Римского – ред.) в Японию позволит еще больше укрепить двусторонние отношения между Японией и Ватиканом", - подчеркнул Суга.