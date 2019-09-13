Жертвами атаки боевиков в Нигерии стали не менее семи человек

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Шесть солдат, а также командир народного ополчения были убиты, несколько человек пропали без вести в результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Шесть солдат, а также командир народного ополчения были убиты, несколько человек пропали без вести в результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей службы безопасности.

По данным агентства, боевики на нескольких автомобилях прибыли в город Губио и открыли огонь по военным и представителям народного ополчения.

"Были обнаружены тела шести солдат и командира народного ополчения", - сообщил агентству источник, добавив, что многих еще не удалось найти.