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РИА Новости

Жертвами атаки боевиков в Нигерии стали не менее семи человек

15:19 13.09.2019
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© AP Photo / Sunday AlambaПолиция в Нигерии
Полиция в Нигерии
© AP Photo / Sunday Alamba
Полиция в Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Шесть солдат, а также командир народного ополчения были убиты, несколько человек пропали без вести в результате атаки боевиков на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей службы безопасности.
По данным агентства, боевики на нескольких автомобилях прибыли в город Губио и открыли огонь по военным и представителям народного ополчения.
"Были обнаружены тела шести солдат и командира народного ополчения", - сообщил агентству источник, добавив, что многих еще не удалось найти.
Этот случай стал вторым с начала недели. Накануне сообщалось, что по меньшей мере девять нигерийских солдат погибли, 27 пропали без вести в результате атаки боевиков на военный конвой на северо-востоке страны.
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