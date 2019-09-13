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РИА Новости

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть

15:19 13.09.2019 (обновлено: 00:02 14.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
Выступая на сессии Московского финансового форума, бывший министр экономического развития заявил, что боится заявлений о готовности к кризису, потому что "каждый кризис мы готовимся к вчерашнему кризису".
"Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире".
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Герман Греф
По мнению главы крупнейшего банка страны, такая ситуация приведет к "очень низким ценам на нефть", значительно ниже сорока долларов за баррель.
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Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас. Среди основных проблем, которые необходимо решить, он назвал диверсификацию экономики.
"Если мы хотим быть готовыми к решению сегодняшних проблем и встретить завтрашние проблемы, надо немедленно начинать эффективно работать. Вот слово "эффективно" здесь ключевое. На мой взгляд, еще раз, у нас есть уникальный момент для начала этой работы", — заключил Греф.
Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на два процента) считаются дополнительными и за их счет формируется Фонд национального благосостояния, который играет роль "подушки безопасности" для бюджета.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
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Московский финансовый форум-2019Герман ГрефРоссияЭкономика
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