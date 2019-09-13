Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Выступая на сессии Московского финансового форума, бывший министр экономического развития заявил, что боится заявлений о готовности к кризису, потому что "каждый кризис мы готовимся к вчерашнему кризису".

"Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире". Герман Греф

По мнению главы крупнейшего банка страны, такая ситуация приведет к "очень низким ценам на нефть", значительно ниже сорока долларов за баррель.

Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас. Среди основных проблем, которые необходимо решить, он назвал диверсификацию экономики.

"Если мы хотим быть готовыми к решению сегодняшних проблем и встретить завтрашние проблемы, надо немедленно начинать эффективно работать. Вот слово "эффективно" здесь ключевое. На мой взгляд, еще раз, у нас есть уникальный момент для начала этой работы", — заключил Греф.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на два процента) считаются дополнительными и за их счет формируется Фонд национального благосостояния, который играет роль "подушки безопасности" для бюджета.