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РИА Новости

Собчак и Богомолов обвенчались

15:25 13.09.2019 (обновлено: 18:01 13.09.2019)
22100
© РИА Новости / Наталья Мущинкина / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Дворце бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) в Москве
© РИА Новости / Наталья Мущинкина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в храме Большого Вознесения, сообщает газета "Московский комсомолец".
Ранее они заключили брак в Грибоедовском загсе, куда приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.
Во время церемонии ведущий Андрей Малахов держал венец Собчак.
По данным СМИ, свадьба обойдется молодоженам примерно в 16 миллионов рублей. Среди приглашенных на торжество гостей — Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира и Игорь Верник.
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Обсудить 26
Андрей МалаховКонстантин БогомоловКсения СобчакМосква
Популярные комментарии
То она над православием потешается фотками, танцами, то на венчание идет..... Сколько лицемерия в этой лживой особе!!!!
13 сентября, 17:57
Мария Иванова
2201000
да, разве они христиане, православные?
13 сентября, 16:46
Ljudmila Stakhova
1251101
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