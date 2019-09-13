Собчак и Богомолов обвенчались

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в храме Большого Вознесения, сообщает газета "Московский комсомолец".
Ранее они заключили брак в Грибоедовском загсе, куда приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.
Во время церемонии ведущий Андрей Малахов держал венец Собчак.
По данным СМИ, свадьба обойдется молодоженам примерно в 16 миллионов рублей. Среди приглашенных на торжество гостей — Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Земфира и Игорь Верник.