Немецкий регулятор запретил "Газпрому" использовать допмощности OPAL

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Регулятор ФРГ Регулятор ФРГ запретил "Газпрому" использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL для транспортировки сырья в Европу.

Запрет распространяется даже на заранее забронированные мощности и начнет действовать 14 сентября в 7:00, уточняется в релизе.

"По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу", — сказано в документе.

Он также содержит предупреждение, что нарушение запрета повлечет штрафы.

Во вторник суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к OPAL, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

В Киеве произошедшее назвали "приятным сюрпризом". По оценкам польской государственной энергокомпании, транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год.