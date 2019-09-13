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РИА Новости

Немецкий регулятор запретил "Газпрому" использовать допмощности OPAL

15:18 13.09.2019 (обновлено: 16:06 13.09.2019)
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод OPAL
Газопровод OPAL
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод OPAL. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Регулятор ФРГ запретил "Газпрому" использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL для транспортировки сырья в Европу.
Запрет распространяется даже на заранее забронированные мощности и начнет действовать 14 сентября в 7:00, уточняется в релизе.
"По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу", — сказано в документе.
Он также содержит предупреждение, что нарушение запрета повлечет штрафы.
Во вторник суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к OPAL, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.
В Киеве произошедшее назвали "приятным сюрпризом". По оценкам польской государственной энергокомпании, транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год.
В России не исключают возможности обжаловать решение суда ЕС.
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ГазпромЕврокомиссияЕвросоюзМоскваГерманияЭкономика
Популярные комментарии
Выкручивают руки для украинского транзита. Это политика, все это понимают. Нас прессуют везде и все кому не лень. Ответная реакция никакая. Но Украине это не поможет! У Газпрома есть альтернативные возможности. Надо уже идти на принцип. Газпром много последний год поставлял газа сверх контрактов. Найдут выход если захотят. Но с Украиной на таких условиях, когда тебя просто гнут, сотрудничать нельзя!
13 сентября, 16:03
Арсений Понфиленко
13221006
Все хорошо, но, лично мне, ни холодно ни жарко. С тех пор как отдали опал Газпрому, мое качество жизни не улучшилось. Теперь, уверен, не ухудшится. Ну, не заработает кто-то пару лишних миллионов и что?
13 сентября, 17:05
Oleg Gorbunov
103110032
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