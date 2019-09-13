Немецкий регулятор запретил "Газпрому" использовать допмощности OPAL

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Регулятор ФРГ запретил "Газпрому" использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL для транспортировки сырья в Европу.
Запрет распространяется даже на заранее забронированные мощности и начнет действовать 14 сентября в 7:00, уточняется в релизе.
"По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки для того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу", — сказано в документе.
Он также содержит предупреждение, что нарушение запрета повлечет штрафы.
Во вторник суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к OPAL, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.
В Киеве произошедшее назвали "приятным сюрпризом". По оценкам польской государственной энергокомпании, транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год.
В России не исключают возможности обжаловать решение суда ЕС.
12 сентября, 08:00РИА НовостиOPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу