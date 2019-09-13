Среди кандидатов в члены ЦИК Украины нет депутатов от "Слуги народа"

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Среди 35 кандидатов в члены ЦИК Украины нет депутатов от партии "Слуга народа", сообщил в пятницу глава фракции Давид Арахамия.

Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии. Ранее Арахамия сообщил, что фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины уже определила 35 кандидатов в члены нового состава ЦИК.

"В том списке кандидатов не было (депутатов от "Слуги народа" - ред.)", - цитирует политика агентство "Украинские новости"

Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет.

По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.