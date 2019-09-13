Греф заявил, что не верит в нацпроекты

"Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования, индустрии, сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, в судебной системе. И за эти деньги мы эти реформы точно можем сделать", - резюмировал он.