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РИА Новости

Греф заявил, что не верит в нацпроекты

15:25 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Московском финансовом форуме
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Национальные проекты не дадут искомого результата в силу того, что они не до конца структурированы, сообщил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме.
"Национальные проекты не дадут искомого результата в силу не до конца качественного их структурирования и из-за того, что там нет каких-то гигантских ресурсов - это миф, нет таких гигантских ресурсов, которые мы вбрасываем. Мы увеличиваем, но этого недостаточно и это исходные данные, нельзя этими параметрами дальше кого-то проломить", - сказал Греф.
По его словам, все средства по национальным проектам необходимо направить на реформы разных сфер экономики.
"Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования, индустрии, сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, в судебной системе. И за эти деньги мы эти реформы точно можем сделать", - резюмировал он.
Ранее в пятницу Греф заявил, что проблема отсутствия современных моделей управления существует по сей день и остается самой актуальной и ключевой, в России нет понимания, как именно развивать экономику, нет соответствующей бизнес-модели.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
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