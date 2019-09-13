В Музее Москвы рассказали о проведении корпоративных мероприятий

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Музей Москвы периодически сдает свои помещения в аренду для проведения корпоративных мероприятий, сообщил РИА Новости PR-директор учреждения Никита Сотников, отвечая на вопрос о праздновании свадьбы телеведущей Ксении Собчак в здании музея.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов поженились в пятницу в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Позже в СМИ появилась информация, что празднование будет проходить в Музее Москвы.
"У нас арендуются помещения под корпоративные мероприятия, они могут быть закрытыми или открытыми, в том смысле, что это может быть фестиваль. Все остальные опции, как правило, не рассматриваются. Мы как городской музей Москвы стараемся делать так: либо чтобы к нам приезжали дружественные компании, близкие нам по духу, проводили свои закрытые мероприятия, либо чтобы они включались в нашу повестку", - сказал Сотников.
Он отказался разглашать стоимость аренды залов.
"У нас проводятся мероприятия компании Bosco, ни о чем другом нам не известно", - сказал Сотников, отвечая на вопрос, действительно ли празднование свадьбы Собчак будет проходить в здании музея.
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