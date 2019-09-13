В Музее Москвы рассказали о проведении корпоративных мероприятий

"У нас арендуются помещения под корпоративные мероприятия, они могут быть закрытыми или открытыми, в том смысле, что это может быть фестиваль. Все остальные опции, как правило, не рассматриваются. Мы как городской музей Москвы стараемся делать так: либо чтобы к нам приезжали дружественные компании, близкие нам по духу, проводили свои закрытые мероприятия, либо чтобы они включались в нашу повестку", - сказал Сотников.