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РИА Новости
Война в Сирии

Замглавы Минобороны встретился со спецпредставителем премьера Ливана

15:11 13.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в пятницу встретился со спецпредставителем премьер-министра Ливана Джорджем Шаабаном, они обсудили возвращение сирийских беженцев и перспективы военно-технического сотрудничества, сообщили в МО РФ.
"На встрече обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе, в том числе проблема возвращения сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике. Также в ходе переговоров затрагивались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию между оборонными ведомствами.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФАлександр ФоминСирияРоссияЛиванВ мире
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