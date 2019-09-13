Замглавы Минобороны встретился со спецпредставителем премьера Ливана

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы Минобороны России Александр Фомин в пятницу встретился со спецпредставителем премьер-министра Ливана Джорджем Шаабаном, они обсудили возвращение сирийских беженцев и перспективы военно-технического сотрудничества, сообщили в МО РФ.

"На встрече обсуждалась ситуация в ближневосточном регионе, в том числе проблема возвращения сирийских беженцев к местам их постоянного проживания в Сирийской Арабской Республике. Также в ходе переговоров затрагивались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.