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РИА Новости

В Китае отредактировали стволовые клетки для лечения пациента с лейкемией

15:11 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХимическая лаборатория
Химическая лаборатория
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Химическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Китайские ученые впервые применили генетическое редактирование стволовых клеток для лечения пациента со СПИДом и лейкемией.
В исследовании принимали участие сотрудники совместного центра науки о жизни Пекинского университета и университета Цинхуа, пятого медицинского центра при главном военном госпитале НОАК и больницы Юань при столичном медицинском университете.
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"Мы трансплантировали редактированные (с помощью технологии) CRISPR кроветворные стволовые клетки с отделенным геном CCR5 и клетки-предшественники (HSPC) пациенту с инфекцией ВИЧ-1 и острым лимфобластным лейкозом. Острый лимфобластный лейкоз был в полной ремиссии с полным донорским химеризмом, а клетки донора с отделенным CCR5 продолжали существовать в течение 19 месяцев без негативных обстоятельств, связанных с генным редактированием", - говорится в статье ученых, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.
В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что действовал Хэ Цзянькуй самостоятельно на самостоятельно собранные деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он понесет ответственность.
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КитайРИА Наука
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