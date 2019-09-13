В Китае отредактировали стволовые клетки для лечения пациента с лейкемией

"Мы трансплантировали редактированные (с помощью технологии) CRISPR кроветворные стволовые клетки с отделенным геном CCR5 и клетки-предшественники (HSPC) пациенту с инфекцией ВИЧ-1 и острым лимфобластным лейкозом. Острый лимфобластный лейкоз был в полной ремиссии с полным донорским химеризмом, а клетки донора с отделенным CCR5 продолжали существовать в течение 19 месяцев без негативных обстоятельств, связанных с генным редактированием", - говорится в статье ученых, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что действовал Хэ Цзянькуй самостоятельно на самостоятельно собранные деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он понесет ответственность.