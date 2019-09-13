В Тамбовской области открылась выставка "День садовода-2019"

"В этом году "День садовода" проходит с особым размахом. Сегодня на площади имени И.В. Мичурина работает около 600 торговых точек. Здесь можно найти все: от новых сортов яблок до последних цифровых разработок в АПК. Впервые свою продукцию представили гости из Нальчика и Новосибирска. Участие в ярмарке также принимают крупные предприятия, садоводческие хозяйства области и представители других регионов: Костромы, Суздаля, Скопина, Ростова, Нижнего Новгорода, Ростова, Краснодара, Орла, Иваново, Старого Оскола, Тулы, Саратова, Вологды, Владимира, Великого Устюга, Пензы, Мурома, Рыбинска, Радужного. Приехали и гости из Белоруссии", - сказал представитель пресс-службы.