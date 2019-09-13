В Тамбовской области открылась выставка "День садовода-2019"

ТАМБОВ, 13 сен – РИА Новости. XIV Всероссийская выставка "День садовода - 2019 открылась в пятницу в наукограде Мичуринск в Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Выставка "День садовода" давно стала ежегодной и зарекомендовала себя не только как площадка для обсуждения важнейших вопросов сельскохозяйственной отрасли, но и как территория, на которой демонстрируются последние разработки в области садоводства, производства продовольствия.
"В этом году "День садовода" проходит с особым размахом. Сегодня на площади имени И.В. Мичурина работает около 600 торговых точек. Здесь можно найти все: от новых сортов яблок до последних цифровых разработок в АПК. Впервые свою продукцию представили гости из Нальчика и Новосибирска. Участие в ярмарке также принимают крупные предприятия, садоводческие хозяйства области и представители других регионов: Костромы, Суздаля, Скопина, Ростова, Нижнего Новгорода, Ростова, Краснодара, Орла, Иваново, Старого Оскола, Тулы, Саратова, Вологды, Владимира, Великого Устюга, Пензы, Мурома, Рыбинска, Радужного. Приехали и гости из Белоруссии", - сказал представитель пресс-службы.
Свои достижения и последние научные разработки участникам и гостям "Дня садовода" представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ.
На центральной площади наукограда собрались садоводы и ученые из разных уголков России, жители и гости Мичуринска, которых приветствовали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Сегодня мы отмечаем не только главный профессиональный праздник ученых и аграриев, прежде это праздник садоводов. Это люди, которые занимаются самым благородным, благодарным делом – украшением родной земли цветущими садами, и это очень важно", - приводит пресс-служба слова Никитина.
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиВыставка "День садовода-2019"
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Выставка "День садовода-2019"