В Раде потребовали поддержать пострадавших в ходе конфликтов украинцев

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует предоставить социальную поддержку гражданам Украины, пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов, в частности, в Донбассе, соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной рады.

Ранее политсила зарегистрировала на сайте Рады законопроект о статусе и социальной защите мирных (гражданских) лиц, пострадавших в результате боевых действий или вооруженных конфликтов на Украине.

"Государство на законодательном уровне не обеспечивает вопросы социальной защиты тех людей, которые не принимали участие в боевых действиях или вооруженных конфликтах, получили инвалидность, ранения и другие повреждения здоровья; членов семей тех граждан, которые погибли или умерли в результате вооруженного конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщает партия, по оценке Мониторинговой миссии ООН, на начало июня 2019 года на Украине насчитывается более 5,2 миллиона мирных граждан, которые физически, материально или психологически пострадали от вооруженного конфликта на востоке Украины.

"После принятия законопроекта государство будет гарантировать гражданам возмещение вреда за повреждение здоровья или потерю трудоспособности, потерю кормильца, если его смерть является следствием боевых действий или вооруженных конфликтов", - добавили в партии.