В словацком парламенте началось заседание по вотуму недоверия премьеру

ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. С третьей попытки удалось собрать в пятницу кворум в словацком парламенте для внеочередного заседания по вопросу о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, созванного по предложению оппозиционных партий, депутаты готовы вести дебаты до полуночи, а голосование состоится во вторник, 17 сентября, сообщил спикер парламента Андрей Данко.

Заседание парламента транслируется сетевыми ТВ-каналами.

"На заседании парламента сегодня присутствуют 130 (из 150) депутатов, для кворума необходимо присутствие 76, поэтому на сей раз, в отличие от наших безуспешных попыток собраться 6 и 9 сентября, мы можем провести это внеочередное заседание по обсуждению вотума недоверия премьеру Петеру Пеллегрини, с которым выступили представители оппозиционных партий", - сказал Данко.

Внеочередное заседание парламента для выражения вотума недоверия премьеру инициировали 32 депутата от оппозиционных партий в связи с тем, что он не уволил с поста замминистра юстиции Монику Янковскую, подозреваемую в контактах с криминальными деятелями. На минувшей неделе Янковская покинула ведомство по собственному желанию, тем не менее, оппозиция настаивает на проведении заседания, ее депутаты намерены еще раз заявить о том, что при нынешнем правительстве в республике криминал сросся с властью.

В августе в словацких СМИ были опубликованы данные из дела об убийстве в 2018 году журналиста Яна Куциака и его невесты, по подозрению в организации которого арестован известный теневой предприниматель Мариан Кочнер. Материалы дела свидетельствуют о том, что Янковская поддерживала контакты с Кочнером, в связи с этим полиция отобрала у нее для расследования мобильный телефон.

"Мы будем защищать Пеллегрини всеми возможными средствами. Намерение оппозиции организовать голосование о недоверии премьеру за пару месяцев до очередных выборов в парламент нельзя рассматривать иначе, как попытку любой ценой лить грязь и обвинять. Это единственное, что нынешняя оппозиция может делать", - заявил ранее экс-премьер и лидер ведущей правящей партии "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо. Премьер Пеллегрини является его заместителем по партии.