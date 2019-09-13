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РИА Новости

В словацком парламенте началось заседание по вотуму недоверия премьеру

15:06 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. С третьей попытки удалось собрать в пятницу кворум в словацком парламенте для внеочередного заседания по вопросу о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, созванного по предложению оппозиционных партий, депутаты готовы вести дебаты до полуночи, а голосование состоится во вторник, 17 сентября, сообщил спикер парламента Андрей Данко.
Заседание парламента транслируется сетевыми ТВ-каналами.
"На заседании парламента сегодня присутствуют 130 (из 150) депутатов, для кворума необходимо присутствие 76, поэтому на сей раз, в отличие от наших безуспешных попыток собраться 6 и 9 сентября, мы можем провести это внеочередное заседание по обсуждению вотума недоверия премьеру Петеру Пеллегрини, с которым выступили представители оппозиционных партий", - сказал Данко.
Внеочередное заседание парламента для выражения вотума недоверия премьеру инициировали 32 депутата от оппозиционных партий в связи с тем, что он не уволил с поста замминистра юстиции Монику Янковскую, подозреваемую в контактах с криминальными деятелями. На минувшей неделе Янковская покинула ведомство по собственному желанию, тем не менее, оппозиция настаивает на проведении заседания, ее депутаты намерены еще раз заявить о том, что при нынешнем правительстве в республике криминал сросся с властью.
В августе в словацких СМИ были опубликованы данные из дела об убийстве в 2018 году журналиста Яна Куциака и его невесты, по подозрению в организации которого арестован известный теневой предприниматель Мариан Кочнер. Материалы дела свидетельствуют о том, что Янковская поддерживала контакты с Кочнером, в связи с этим полиция отобрала у нее для расследования мобильный телефон.
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"Мы будем защищать Пеллегрини всеми возможными средствами. Намерение оппозиции организовать голосование о недоверии премьеру за пару месяцев до очередных выборов в парламент нельзя рассматривать иначе, как попытку любой ценой лить грязь и обвинять. Это единственное, что нынешняя оппозиция может делать", - заявил ранее экс-премьер и лидер ведущей правящей партии "Курс – социальная демократия" (КСД) Роберт Фицо. Премьер Пеллегрини является его заместителем по партии.
Правящая коалиция, состоящая из партий КСД и "Мост", а также Словацкой национальной партии, как и оппозиция, располагает в парламенте 75 из 150 мест, но не все оппозиционные партии выступают за отставку премьера. В частности, остается неясной позиция националистической партии "Народная партия Наша Словакия", имеющей 14 депутатских мандатов.
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