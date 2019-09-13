СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии, сообщил Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, Заворотнюк находится в отделении нейрохирургии. Состояние актрисы не позволяет ей общаться с кем-либо.

Как отмечает РЕН, сейчас врачи проводят консилиум и решают, можно ли провести Заворотнюк операцию.

В свою очередь, представитель актрисы Стас Христов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако Христов сообщил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.

Сама Заворотнюк в беседе со СМИ отказалась комментировать слухи о своей болезни. При этом она отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.