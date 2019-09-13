СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, Заворотнюк находится в отделении нейрохирургии. Состояние актрисы не позволяет ей общаться с кем-либо.
Как отмечает РЕН, сейчас врачи проводят консилиум и решают, можно ли провести Заворотнюк операцию.
В свою очередь, представитель актрисы Стас Христов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако Христов сообщил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.
Сама Заворотнюк в беседе со СМИ отказалась комментировать слухи о своей болезни. При этом она отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль. Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей (в шоу "Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и других).