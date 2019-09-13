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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк

15:04 13.09.2019 (обновлено: 17:17 13.09.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, Заворотнюк находится в отделении нейрохирургии. Состояние актрисы не позволяет ей общаться с кем-либо.
Как отмечает РЕН, сейчас врачи проводят консилиум и решают, можно ли провести Заворотнюк операцию.
В свою очередь, представитель актрисы Стас Христов в беседе с РИА Новости опроверг сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако Христов сообщил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.
Сама Заворотнюк в беседе со СМИ отказалась комментировать слухи о своей болезни. При этом она отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль. Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей (в шоу "Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и других).
Актриса Анастасия Заворотнюк
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КультураАнастасия ЗаворотнюкМоскваОбщество
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