Суд разрешил провести в воскресенье митинг в столице Бурятии

КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. В Бурятии в воскресенье пройдет митинг, его согласовал суд, в республиканском УМВД намерены обеспечить охрану общественного порядка.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Двое активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны, несколько человек позднее оштрафованы, один арестован на 10 суток. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Глава Бурятии через социальные сети пригласил к диалогу участников выборов на пост мэра Улан-Удэ.

"Митинг согласован судом. Заявленная тема – кризис государственной власти. Заявленное максимальное количество участников – тысяча человек. Однако предполагаем, что реальное число будет меньше. Время проведения – 15 сентября с 18.00 до 22.00. Место – парк Юбилейный", - сказал представитель мэрии, отметив при этом, что заявитель митинга не имеет отношения ни к КПРФ, ни к Мархаеву.