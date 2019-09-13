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РИА Новости

Суд разрешил провести в воскресенье митинг в столице Бурятии

15:01 13.09.2019
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© Depositphotos / MaykovNikita Улан-Удэ
Улан-Удэ
© Depositphotos / MaykovNikita
Улан-Удэ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 сен - РИА Новости. В Бурятии в воскресенье пройдет митинг, его согласовал суд, в республиканском УМВД намерены обеспечить охрану общественного порядка.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Двое активных участников несанкционированного мероприятия были задержаны, несколько человек позднее оштрафованы, один арестован на 10 суток. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Глава Бурятии через социальные сети пригласил к диалогу участников выборов на пост мэра Улан-Удэ.
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"Митинг согласован судом. Заявленная тема – кризис государственной власти. Заявленное максимальное количество участников – тысяча человек. Однако предполагаем, что реальное число будет меньше. Время проведения – 15 сентября с 18.00 до 22.00. Место – парк Юбилейный", - сказал представитель мэрии, отметив при этом, что заявитель митинга не имеет отношения ни к КПРФ, ни к Мархаеву.
В управлении МВД по Бурятии РИА Новости сообщили, что знают о проведении митинга. "На митинге полиция будет обеспечивать охрану общественного порядка", - сказал РИА Новости представитель министерства.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
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