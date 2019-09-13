ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива

"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", - сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль - 20 лет вместе".