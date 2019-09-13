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РИА Новости

ФАС предложила вернуть рекламу вина и пива

15:30 13.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
Стенд Федеральной Антимонопольной Службы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин предложил вернуть в России рекламу вина и пива.
"Очень серьезные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, потому что пиво сегодня, на наш взгляд, должно идти рядом с вином. И ослабить запреты и ограничения по этому направлению", - сказал Мишеловин, выступая на форуме "Пивоваренная отрасль - 20 лет вместе".
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ФАСРоссияЭкономика
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