В римском метро пассажирам пришлось идти по тоннелям из-за сбоя

РИМ, 13 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Сразу два сбоя произошли в системе метрополитена Рима в пятницу утром, в результате чего несколько сотен пассажиров шли до ближайшей станции по тоннелю, передают местные СМИ.

Первым стал перебой с энергией на пересадочной станции "Термини" (Termini), где расположен центральный вокзал города. Без света остались платформы и эскалаторы станции "оранжевой" линии А. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что возникла проблема с осветительным оборудованием, была включена аварийная подсветка. Нормальная работа станции уже восстановлена, сообщает газета la Repubblica

Sono sotto la metro, ci hanno fatto scendere a piedi, dentro una galleria. #metroroma pic.twitter.com/33NVj9sVMs — france' (@sehvabbe) September 13, 2019

Затем произошел сбой на "синей" линии метро B. По сообщению пассажиров, один из сломавшихся поездов высадил несколько сотен человек в тоннеле, после чего они эвакуировались по нему пешком до ближайшей станции "Колизей" (Colosseo). Как заявили в Atac, технические неполадки привели к прекращению движения на отрезке из семи станций, между которыми вместо метро запущены автобусы.

Ранее в четверг римская прокуратура обвинила четырех человек в обрушении эскалатора на станции метро "Репубблика" (Repubblica), в результате которого в октябре прошлого года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. По версии следствия, к инциденту привели упущения в обслуживании тормозов эскалатора и перепрограммирование его системы контроля за неполадками. Всего же, по данным столичной газеты il Messaggero, в римском метрополитене насчитывается свыше 60 систем, нуждающихся в ремонте.

После обрушения эскалатора станция "Репубблика" закрылась на восемь месяцев. Кроме того, в марте этого года произошла поломка эскалатора на соседней станции "Барберини", которая остается закрытой спустя полгода.