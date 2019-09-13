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РИА Новости

В римском метро пассажирам пришлось идти по тоннелям из-за сбоя

14:55 13.09.2019 (обновлено: 14:56 13.09.2019)
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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанкВход на станцию метро Repubblica в Риме
Вход на станцию метро Repubblica в Риме
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Вход на станцию метро Repubblica в Риме. Архивное фото
РИМ, 13 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Сразу два сбоя произошли в системе метрополитена Рима в пятницу утром, в результате чего несколько сотен пассажиров шли до ближайшей станции по тоннелю, передают местные СМИ.
Первым стал перебой с энергией на пересадочной станции "Термини" (Termini), где расположен центральный вокзал города. Без света остались платформы и эскалаторы станции "оранжевой" линии А. Муниципальная транспортная компания Atac заявила, что возникла проблема с осветительным оборудованием, была включена аварийная подсветка. Нормальная работа станции уже восстановлена, сообщает газета la Repubblica.
Затем произошел сбой на "синей" линии метро B. По сообщению пассажиров, один из сломавшихся поездов высадил несколько сотен человек в тоннеле, после чего они эвакуировались по нему пешком до ближайшей станции "Колизей" (Colosseo). Как заявили в Atac, технические неполадки привели к прекращению движения на отрезке из семи станций, между которыми вместо метро запущены автобусы.
Станция метро Репубблика в Риме
12 сентября, 19:11РСпорт
Следствие назвало причину обрушения эскалатора с фанатами ЦСКА в метро Рима
Ранее в четверг римская прокуратура обвинила четырех человек в обрушении эскалатора на станции метро "Репубблика" (Repubblica), в результате которого в октябре прошлого года пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА. По версии следствия, к инциденту привели упущения в обслуживании тормозов эскалатора и перепрограммирование его системы контроля за неполадками. Всего же, по данным столичной газеты il Messaggero, в римском метрополитене насчитывается свыше 60 систем, нуждающихся в ремонте.
После обрушения эскалатора станция "Репубблика" закрылась на восемь месяцев. Кроме того, в марте этого года произошла поломка эскалатора на соседней станции "Барберини", которая остается закрытой спустя полгода.
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