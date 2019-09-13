В ЛНР заявили о двух сбитых за неделю украинских беспилотниках

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю сбила два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, которые вели разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности", - заявил Филипоненко на брифинге.
Он добавил, что разведывательные БПЛА были сбиты в районе подконтрольных ЛНР Тепличного и Сокольники. По данным Народной милиции ЛНР, материалы с одного БПЛА содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, "находящихся в готовности к ведению огня".
Филипоненко также обвинил украинских силовиков в создании препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, 5 сентября украинские силовики осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Попасная, представители спецмиссии были вынуждены прекратить наблюдение из-за угрозы потери летательного аппарата.
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Он добавил, что силовики продолжают размещать вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения - на минувшей неделе разведка ЛНР выявила военную технику в районах подконтрольных Киеву Троицкого, Попасной, Артема, Выскривы, Криничного, Светлодарска, Новозвановки, Александрополья.
"Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются в официальных отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.