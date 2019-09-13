Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T15:20Z
https://ria.ru/20190913/1558662178.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1036x0_80_0_0_649048c57257ef591447d2da493a91fe.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о двух сбитых за неделю украинских беспилотниках

14:55 13.09.2019 (обновлено: 15:20 13.09.2019)
123
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю сбила два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, которые вели разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности", - заявил Филипоненко на брифинге.
Он добавил, что разведывательные БПЛА были сбиты в районе подконтрольных ЛНР Тепличного и Сокольники. По данным Народной милиции ЛНР, материалы с одного БПЛА содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, "находящихся в готовности к ведению огня".
Филипоненко также обвинил украинских силовиков в создании препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, 5 сентября украинские силовики осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Попасная, представители спецмиссии были вынуждены прекратить наблюдение из-за угрозы потери летательного аппарата.
Военнослужащий на КПП Станица Луганская
12 сентября, 12:55Радио
ЛНР передает украинской стороне 54 заключенных
Он добавил, что силовики продолжают размещать вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения - на минувшей неделе разведка ЛНР выявила военную технику в районах подконтрольных Киеву Троицкого, Попасной, Артема, Выскривы, Криничного, Светлодарска, Новозвановки, Александрополья.
"Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются в официальных отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил офицер пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
200010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутаты на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали поддержать пострадавших в ходе конфликтов украинцев
РИА
Новости
Массированный артиллерийский обстрел в Донбассе со стороны украинских силовиков
В ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб ополченец
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Бойко ожидает, что кандидаты от его партии войдут в состав ЦИК Украины
Владимир Джабаров
В СФ предрекли проблемы экономики ЕС из снижения поставок российского газа
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
СНБО Украины: Зеленский намерен обсудить с Трампом ситуацию в Донбассе
Загрузка печи в сталеплавильном цехе
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Сотрудник Службы безопасности Украины
Численность сотрудников СБУ сократят
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.
Кучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действия США в Сирии не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил Эрдоган
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Защита Януковича будет просить апелляционный суд о допросе Порошенко
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков надеется, что освобождение заключенных улучшит отношения с Украиной
Дональд Трамп во время встречи с эмиром Кувейта — шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в Овальном кабинете Белого дома
Эмира Кувейта выписали из больницы в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния