В ЛНР заявили о двух сбитых за неделю украинских беспилотниках

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за неделю сбила два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, которые вели разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым нарушая минские договоренности", - заявил Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что разведывательные БПЛА были сбиты в районе подконтрольных ЛНР Тепличного и Сокольники. По данным Народной милиции ЛНР, материалы с одного БПЛА содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов украинских силовиков, "находящихся в готовности к ведению огня".

Филипоненко также обвинил украинских силовиков в создании препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающим у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, 5 сентября украинские силовики осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Попасная, представители спецмиссии были вынуждены прекратить наблюдение из-за угрозы потери летательного аппарата.

Он добавил, что силовики продолжают размещать вооружение в населенных пунктах у линии соприкосновения - на минувшей неделе разведка ЛНР выявила военную технику в районах подконтрольных Киеву Троицкого, Попасной, Артема, Выскривы, Криничного, Светлодарска, Новозвановки, Александрополья.

"Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются в официальных отчетах мониторинговой миссии ОБСЕ", - заявил офицер пресс-службы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.