В Димитровграде первые пациенты пройдут лечение на протонном ускорителе

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Первые восемь пациентов начнут лечение с помощью протонного ускорителя в центре ядерной медицины в Димитровграде уже 20 сентября, заявил глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава ФМБА уточнил, что ежегодно в центре будут спасать около 1200 человек. "(Протонная терапия) сегодня в мире это номер один при лечении заболеваний головного мозга, опухолей глаза",- добавил Уйба.

Реализация проекта по созданию центра ядерной медицины стартовала в Ульяновской области в 2010 году. Предполагается, что в медицинском центре будет проводиться как первоначальная диагностика онкологических заболеваний, так и лечение с помощью радиоактивных фармпрепаратов. Учреждение будет обслуживать как жителей Ульяновской области, так и пациентов из других регионов России. Центр медицинской радиологии станет первым в России и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины. На его строительство выделен 21 миллиард рублей.