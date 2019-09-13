В ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб ополченец

Массированный артиллерийский обстрел в Донбассе со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 16 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.

"В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе населенного пункта Фрунзе со стороны боевиков из 14 бригады вооруженных формирований Украины получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, защитник нашей республики", - заявил Филипоненко на брифинге.