В ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб ополченец

ЛУГАНСК, 13 сен - РИА Новости. Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков за неделю, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о 16 нарушениях режима прекращения огня за неделю со стороны украинских силовиков.
"В результате минометного обстрела позиций Народной милиции в районе населенного пункта Фрунзе со стороны боевиков из 14 бригады вооруженных формирований Украины получил множественные ранения, не совместимые с жизнью, защитник нашей республики", - заявил Филипоненко на брифинге.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призывал международные правозащитные организации заставить Киев соблюдать достигнутое перемирие. "В свою очередь Народная милиция ЛНР играет решающую роль в обеспечении защиты и безопасности граждан республики, строго соблюдает минские договоренности и не поддается на провокации со стороны Украины", - заявил офицер пресс-службы.