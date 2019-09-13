Защита Януковича будет просить апелляционный суд о допросе Порошенко

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Защита экс-президент Украины Виктора Януковича будет ходатайствовать о допросе бывшего главы государства Петра Порошенко во время рассмотрения жалобы по делу о госизмене в Киевском апелляционном суде, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат Виталий Сердюк.

В конце января Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы на приговор.

"Безусловно, поскольку в Оболонском районном суде по политическим мотивам возможности провести полноценный допрос Порошенко нам не дали, буквально на третьем неудобном для него (Порошенко – ред.) вопросе судья допрос прервал", - сказал Сердюк, отвечая на вопрос, будет ли защита ходатайствовать о допросе Порошенко в апелляционном суде.

По его словам, защита также будет ходатайствовать о допросе свидетелей, которые не были допрошены в суде первой инстанции. Кроме того, адвокаты будут просить суд разрешить допрос граждан Грузии, которые в документальном фильме, вышедшем на экраны в 2017 году на итальянском "5 канале", утверждали, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Сердюк добавил, что материалы с предварительными показаниями граждан Грузии уже приобщены к делу.