В Рио-де-Жанейро более десяти человек погибли при пожаре в больнице

Сильный пожар начался в четверг вечером в больнице Hospital Badim, расположенной на севере города. По данным СМИ, причиной возгорания могло стать короткое замыкание на одном из этажей. Дым начал быстро распространяться по всему зданию, в больнице была объявлена экстренная эвакуация пациентов.