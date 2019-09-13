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РИА Новости

Бойко ожидает, что кандидаты от его партии войдут в состав ЦИК Украины

14:37 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко ожидает, что представители его политсилы войдут в новый состав Центральной избирательной комиссии Украины.
Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии.
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По словам Бойко, при формировании прошлого состава ЦИК был нарушен квотный принцип. "И мы не получили там представительства. Мы не могли контролировать ход выборов. Ни одна наша жалоба о нарушениях во время парламентских выборов в Донбассе не была рассмотрена Центризбиркомом", – приводит слова Бойко сайт партии.
Политик отметил важность соблюдения квотного принципа при формировании нового состава ЦИК. "Новый состав должен быть независимым, он должен формироваться прозрачно, с учетом квотного принципа и требований законодательства. И там не должно быть большинства у одной политической силы", – подчеркнул он.
По мнению Бойко, если не будет соблюден квотный принцип, а формирование нового состава ЦИК произойдет в результате "подковерных договоренностей", то это будет повторением ситуации с предыдущим составом, в котором "было большинство экс-президента Петра Порошенко и который соответствующим образом и работал".
Рада назначила предыдущий состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии было 17 членов, их срок полномочий составлял семь лет. По закону, члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте. Сейчас в Центризбиркоме нет представителей от правящей партии "Слуга народа".
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Юрий БойкоЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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