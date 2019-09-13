Бойко ожидает, что кандидаты от его партии войдут в состав ЦИК Украины

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Архивное фото

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко ожидает, что представители его политсилы войдут в новый состав Центральной избирательной комиссии Украины.

Парламент Украины на заседании в пятницу по предложению президента Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия Центральной избирательной комиссии.

По словам Бойко, при формировании прошлого состава ЦИК был нарушен квотный принцип. "И мы не получили там представительства. Мы не могли контролировать ход выборов. Ни одна наша жалоба о нарушениях во время парламентских выборов в Донбассе не была рассмотрена Центризбиркомом", – приводит слова Бойко сайт партии.

Политик отметил важность соблюдения квотного принципа при формировании нового состава ЦИК. "Новый состав должен быть независимым, он должен формироваться прозрачно, с учетом квотного принципа и требований законодательства. И там не должно быть большинства у одной политической силы", – подчеркнул он.

По мнению Бойко, если не будет соблюден квотный принцип, а формирование нового состава ЦИК произойдет в результате "подковерных договоренностей", то это будет повторением ситуации с предыдущим составом, в котором "было большинство экс-президента Петра Порошенко и который соответствующим образом и работал".