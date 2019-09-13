Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на благотворительном концерте

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Звезды мировой сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие исполнят известные арии из европейских и отечественных опер на благотворительном концерте "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям", который состоится 21 октября, сообщает пресс-служба проекта.
Первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям" оперный певец организовал сам в 2014 году, исполнители выступили в Кремлевском Дворце. Также за годы существования проекта выступления состоялись в Уфе и Красноярске - родном городе Хворостовского уже после его кончины.
"21 октября на сцене Московской консерватории выступят мировые оперные звезды: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев. В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.
Средства, вырученные от концерта, пойдут на благотворительность.