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РИА Новости
Культура

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на благотворительном концерте

16:42 13.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Звезды мировой сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и другие исполнят известные арии из европейских и отечественных опер на благотворительном концерте "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям", который состоится 21 октября, сообщает пресс-служба проекта.
Первый концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья – детям" оперный певец организовал сам в 2014 году, исполнители выступили в Кремлевском Дворце. Также за годы существования проекта выступления состоялись в Уфе и Красноярске - родном городе Хворостовского уже после его кончины.
"21 октября на сцене Московской консерватории выступят мировые оперные звезды: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев. В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.
Средства, вырученные от концерта, пойдут на благотворительность.
Оперная певица Анна Нетребко (сопрано) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
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КультураМузыкаНовости культурыЮсиф ЭйвазовДмитрий ХворостовскийАнна НетребкоМосква
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