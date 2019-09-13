Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят на благотворительном концерте

"21 октября на сцене Московской консерватории выступят мировые оперные звезды: Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси и Екатерина Губанова. За дирижерский пульт встанут Константин Орбелян и Павел Клиничев. В этот вечер прозвучат известные оперные арии из европейских и отечественных произведений под аккомпанемент оркестра Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко", - говорится в сообщении.