В Германии назвали решение суда ЕС по Opal экономически не оправданным

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Восточный комитет немецкой экономики считает решение суда Европейского союза по трубопроводу Opal экономически неоправданным, но будет его исполнять как решение судебной инстанции, заявил РИА Новости исполнительный директор комитета Михаэль Хармс.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.

"Мы, конечно, считаем, что это решение экономически не оправдано, потому что о каком-то unbundling (реорганизации поставок) речь здесь не идет, потому что доступ физический к этой трубе может быть только российского газа, поэтому экономически оно не имеет смысла. Конечно, судебная власть у нас независима и мы будем следовать принятому решению. Думаю, просто нужно найти креативное решение, как это условие выполнять", - заявил Хармс.

Он добавил при этом, что Восточный комитет намерен сформулировать свою официальную позицию по этому вопросу. "Просто мы не успели пока это сделать. Нам нужны консультации, потом мы сформируем обязательно официальную позицию", - добавил он.