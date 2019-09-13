Землетрясение в Республике Алтай не повлияло на боеготовность объектов ЦВО

В пятницу в 07.15 мск в 30 километрах от села Акташ в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, в 07.29 мск там же был зарегистрирован второй толчок в 5,1 магнитуд. По данным МЧС республики, жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена.