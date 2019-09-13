Землетрясение в Республике Алтай не повлияло на боеготовность объектов ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение в Республике Алтай не повлияло на боеготовность соединений и частей Центрального военного округа, дислоцированных в регионе, сообщает пресс-служба ЦВО.
В пятницу в 07.15 мск в 30 километрах от села Акташ в Республике Алтай было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, в 07.29 мск там же был зарегистрирован второй толчок в 5,1 магнитуд. По данным МЧС республики, жалоб от населения не поступало, сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена.
"На объектах ЦВО разрушений не зафиксировано, дежурные силы и средства несут службу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что на территории Республики Алтай и Алтайского края располагается соединение противовоздушной обороны (ПВО), посты контроля радиоэлектронной обстановки и пункты сопровождения авиации.