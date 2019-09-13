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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперты прокомментировали слова Лаврова об окончании войны в Сирии

14:29 13.09.2019
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© РИА НовостиСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости
Ситуация в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 13 сен – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости сирийские эксперты прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об окончании войны в Сирии, отметив, что ЕС и США не хотят допустить сокрушительной победы Дамаска и Москвы над терроризмом в провинции Идлиб.
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью газете "Труд", что война в Сирии закончилась, отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР. По его словам, сирийцы постепенно восстанавливаются после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.

Война окончена на 80%

"Действительно, большей частью война в Сирии закончилась. Террористические группировки уничтожены или находятся на грани уничтожения, то есть большинство из них отступили с позиций или расформировались", - заявил РИА Новости сирийский политолог Али Бадуан.
Он указал на наличие раскола в рядах многих террористических группировок, в том числе "Джебхат ан-Нусры", переименовавшейся в "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ).
При этом он отметил, что нельзя сказать о полной ликвидации терроризма в САР. "Необходимо решать ситуацию в районе Идлиба, также к востоку от Евфрата, на восточных территориях остается много группировок, террористы также могут войти на территорию САР из Ирака, особенно боевики "Исламского государства"*", - сказал эксперт.
"Поэтому можно сказать, что война окончена на 80%", - заявил Бадуан.
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Военный политолог: война в Сирии закончилась, но трудностей еще многоГлава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась". О том, с чем страна столкнется теперь, рассказал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

ЕС и США не допустят победы Дамаска в Идлибе

По словам сирийского политолога Ахмада ад-Дерзи, под контролем сирийских властей находятся сейчас 65% территории САР. Он напомнил, что территории на западе и севере провинции Алеппо находятся "под прямым или косвенным контролем Турции", а 30% территории Сирии, по оценкам эксперта, контролируются США и сотрудничающими с ними "Сирийскими демократическими силами" (SDF).
"Нам сейчас предстоит период, который может затянуться надолго, потому что в Идлибе наблюдается столкновение с Турцией, которая пользуется поддержкой ЕС и США, они же выступают за сохранение террористических исламистских группировок, чтобы использовать их в качестве военного и политического козыря для давления на юге России и в Центральной Азии, на западе Китая", - заявил эксперт.
"Ввиду этого пересечения интересов ЕС и США не хотят, чтобы проблема Идлиба решилась сокрушительной победой Дамаска и Москвы, а также Тегерана и даже Пекина, который непосредственно там не присутствует", - отметил ад-Дерзи.
По его словам, северные районы Сирии являются житницей страны, там расположены немало месторождений нефти и газа. "Многие проблемы Сирии на уровне всей страны могут быть решены благодаря этим территориям", - подчеркнул эксперт.
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Он также заявил, что американцы продолжают строить планы по налаживанию сухопутной связи между районом эт-Танф, где расположена их военная база, и районом аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке САР, контролируемом SDF. "Тем самым они смогут нарушить сухопутную связь между Сирией и Ираном, а также Китаем", - отметил ад-Дерзи.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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