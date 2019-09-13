Эксперты прокомментировали слова Лаврова об окончании войны в Сирии

ДАМАСК, 13 сен – РИА Новости. Опрошенные РИА Новости сирийские эксперты прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об окончании войны в Сирии, отметив, что ЕС и США не хотят допустить сокрушительной победы Дамаска и Москвы над терроризмом в провинции Идлиб.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью газете "Труд", что война в Сирии закончилась, отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР. По его словам, сирийцы постепенно восстанавливаются после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.

Война окончена на 80%

"Действительно, большей частью война в Сирии закончилась. Террористические группировки уничтожены или находятся на грани уничтожения, то есть большинство из них отступили с позиций или расформировались", - заявил РИА Новости сирийский политолог Али Бадуан.

Он указал на наличие раскола в рядах многих террористических группировок, в том числе "Джебхат ан-Нусры", переименовавшейся в "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ).

При этом он отметил, что нельзя сказать о полной ликвидации терроризма в САР. "Необходимо решать ситуацию в районе Идлиба, также к востоку от Евфрата, на восточных территориях остается много группировок, террористы также могут войти на территорию САР из Ирака, особенно боевики "Исламского государства"*", - сказал эксперт.

"Поэтому можно сказать, что война окончена на 80%", - заявил Бадуан.

ЕС и США не допустят победы Дамаска в Идлибе

По словам сирийского политолога Ахмада ад-Дерзи, под контролем сирийских властей находятся сейчас 65% территории САР. Он напомнил, что территории на западе и севере провинции Алеппо находятся "под прямым или косвенным контролем Турции", а 30% территории Сирии, по оценкам эксперта, контролируются США и сотрудничающими с ними "Сирийскими демократическими силами" (SDF).

"Нам сейчас предстоит период, который может затянуться надолго, потому что в Идлибе наблюдается столкновение с Турцией, которая пользуется поддержкой ЕС и США, они же выступают за сохранение террористических исламистских группировок, чтобы использовать их в качестве военного и политического козыря для давления на юге России и в Центральной Азии, на западе Китая", - заявил эксперт.

"Ввиду этого пересечения интересов ЕС и США не хотят, чтобы проблема Идлиба решилась сокрушительной победой Дамаска и Москвы, а также Тегерана и даже Пекина, который непосредственно там не присутствует", - отметил ад-Дерзи.

По его словам, северные районы Сирии являются житницей страны, там расположены немало месторождений нефти и газа. "Многие проблемы Сирии на уровне всей страны могут быть решены благодаря этим территориям", - подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что американцы продолжают строить планы по налаживанию сухопутной связи между районом эт-Танф, где расположена их военная база, и районом аль-Букемаль в провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке САР, контролируемом SDF. "Тем самым они смогут нарушить сухопутную связь между Сирией и Ираном, а также Китаем", - отметил ад-Дерзи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.