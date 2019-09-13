Украинский суд арестовал администратора отеля в Одессе, где произошел пожар

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Украинский суд арестовал старшего администратора отеля "Токио стар" в Одессе, где во время пожара погибли девять человек, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В областном управлении госслужбы по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал отчета силовиков о расследовании причин пожара в отеле в Одессе.