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РИА Новости

Переход на "четырехдневку" обсудят на Российской трехсторонней комиссии

14:26 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках РТК будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.
"Давайте продолжим эту работу - и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые я еще некоторое количество раз проведу", - сказал Медведев.
"Конечно. Мы готовы это сделать", - ответил Шмаков.
Он согласился с тем, что трудовое законодательство должно быть гибким, но при этом отметил, что оно должно защищать интересы работника. "Сегодня те, кто работает в новых формах - дистанционная занятость, платформенная, - практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор (особая форма трудового договора должна быть), ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав", - сказал Шмаков.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2019
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Глава ФНПР также подчеркнул, что, несмотря на новые технологии, которые сокращают количество человеческого труда, люди "должны как минимум получать не меньше, чем они получают, - если в категориях дней - не меньше, чем за 5-дневную рабочую неделю". "Не меньше, но лучше больше", - добавил Шмаков.
Ранее Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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