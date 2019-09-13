Переход на "четырехдневку" обсудят на Российской трехсторонней комиссии

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Вопрос возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю продолжат обсуждать в рамках работы Российской трехсторонней комиссии (РТК), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках РТК будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.

"Давайте продолжим эту работу - и в формате трехсторонней комиссии, и в формате совещаний, которые я еще некоторое количество раз проведу", - сказал Медведев.

"Конечно. Мы готовы это сделать", - ответил Шмаков.

Он согласился с тем, что трудовое законодательство должно быть гибким, но при этом отметил, что оно должно защищать интересы работника. "Сегодня те, кто работает в новых формах - дистанционная занятость, платформенная, - практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор (особая форма трудового договора должна быть), ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав", - сказал Шмаков.

Глава ФНПР также подчеркнул, что, несмотря на новые технологии, которые сокращают количество человеческого труда, люди "должны как минимум получать не меньше, чем они получают, - если в категориях дней - не меньше, чем за 5-дневную рабочую неделю". "Не меньше, но лучше больше", - добавил Шмаков.