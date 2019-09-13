Собчак показала обручальные кольца

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

"Женщина из Грибоедовского ЗАГСа сказала, что мы муж и жена. Мы поверили", – написала она под снимком с обручальными кольцами.

Собчак и Богомолов приехали в Дворец бракосочетания на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.