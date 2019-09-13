Собчак показала обручальные кольца

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию со свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.
"Женщина из Грибоедовского ЗАГСа сказала, что мы муж и жена. Мы поверили", – написала она под снимком с обручальными кольцами.
Собчак и Богомолов приехали в Дворец бракосочетания на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев.
По данным СМИ, празднование торжества обойдется молодоженам как минимум в 16 миллионов рублей. Среди приглашенных на свадьбу Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, певица Земфира, Игорь Верник и дизайнер Ульяна Сергеенко.