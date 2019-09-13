Сторчак назвал размер долга зарубежных стран перед Россией

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Общая задолженность зарубежных стран перед РФ составляет около 35 миллиардов долларов, сообщил замминистра финансов Сергей Сторчак РИА Новости в кулуарах Московского финансового форума.

"Задолженность зарубежных государств перед РФ, вместе с тем, что осталось от бывшего Советского союза, в районе 35 миллиардов долларов", - сказал он.

Сторчак добавил, что Кипр полностью погасил свой долг перед РФ, все средства уже получены. "Ну давно уже, да (получили средства - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, получила ли российская сторона денежные средства.

В июле Сторчак сообщил, что Кипр погасит кредит досрочно, в конце августа - начале сентября.

Экономика Кипра в 2011 году испытывала серьезные трудности из-за долговых проблем соседней Греции. Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.