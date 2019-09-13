ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple на конец октября

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла на конец октября рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS, в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.