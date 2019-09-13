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РИА Новости

ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple на конец октября

14:23 13.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Apple . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла на конец октября рассмотрение дела против Apple о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений на iOS, в связи с необходимостью ознакомится с дополнительными материалами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Рассмотрение дела отложено для ознакомления с дополнительными материалами. Следующее рассмотрение будет назначено на конец октября", - сообщили в ФАС.
Федеральная антимонопольная служба в августе возбудила дело против Apple в связи с ее действиями на рынке приложений для iOS. Дело возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского" из-за необоснованного отклонения версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего "очередная версия KSK лишилась существенной части функционала". В то же время Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля.
Логотип компании Apple
9 августа, 09:08РИА Новости
В Apple прокомментировали расследование ФАС
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Лаборатория КасперскогоApple iOSAppleМоскваРоссияЭкономика
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