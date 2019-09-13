Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю глава правительства обсудил на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.
Премьер подчеркнул, что совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника.
"И естественно, с сохранением условий трудового договора — и об оплате труда, и о размере трудовой недели. В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить", — сказал Медведев.
Глава правительства подчеркнул, что трудовое законодательство должно стать более гибким и учитывать позицию работодателей и работников.
"Речь идет <...> не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства", — сказал премьер.
11 сентября, 13:28РИА НовостиМедведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Он пояснил, что трудовой договор должен включать пункты об условиях работы, об учете рабочего времени. Помимо этого, надо отрегулировать такие нововведения, как удаленная занятость и многие другие.
"Было бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху. Но, естественно, при сохранении классических, традиционных институтов", — добавил Медведев.
Обсуждать возможный переход на четырехдневную рабочую неделю глава кабмина предложил в рамках Российской трехсторонней комиссии, а также на совещаниях.
В свою очередь, Шмаков согласился с тем, что трудовое законодательство должно быть гибким.
"Сегодня те, кто работает в новых формах — дистанционная занятость, платформенная, — практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор (особая форма трудового договора должна быть), ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав", — сказал Шмаков.
Глава ФНПР подчеркнул, что, несмотря на новые технологии, которые сокращают количество человеческого труда, работники не должны терять в зарплате.
Ранее премьер заявил, что трудовое законодательство в стране не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени.
Государственная дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил спикер Вячеслав Володин.