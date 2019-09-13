Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 сентября 2019

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Идею перехода на четырехдневную рабочую неделю глава правительства обсудил на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Премьер подчеркнул, что совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий и без ухудшения положения работника.

"И естественно, с сохранением условий трудового договора — и об оплате труда, и о размере трудовой недели. В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели. Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить", — сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что трудовое законодательство должно стать более гибким и учитывать позицию работодателей и работников.

"Речь идет <...> не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства", — сказал премьер.

Он пояснил, что трудовой договор должен включать пункты об условиях работы, об учете рабочего времени. Помимо этого, надо отрегулировать такие нововведения, как удаленная занятость и многие другие.

"Было бы правильным, чтобы наше трудовое законодательство стало более гибким, то есть более соответствующим духу экономических отношений, которые складываются в XXI веке, в цифровую эпоху. Но, естественно, при сохранении классических, традиционных институтов", — добавил Медведев.

Обсуждать возможный переход на четырехдневную рабочую неделю глава кабмина предложил в рамках Российской трехсторонней комиссии, а также на совещаниях.

В свою очередь, Шмаков согласился с тем, что трудовое законодательство должно быть гибким.

"Сегодня те, кто работает в новых формах — дистанционная занятость, платформенная, — практически остаются без защиты, поскольку не описаны ни их рабочее место, ни трудовой договор (особая форма трудового договора должна быть), ни инструменты, как эту защиту осуществлять в случае нарушения их прав", — сказал Шмаков.

Глава ФНПР подчеркнул, что, несмотря на новые технологии, которые сокращают количество человеческого труда, работники не должны терять в зарплате.

Ранее премьер заявил, что трудовое законодательство в стране не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени.